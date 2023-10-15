الاحتلال: حزب الله أطلق 5 صواريخ باتجاه إسرائيل خلال اليوم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إن موقعًا عسكريًا آخر على الحدود اللبنانية تعرض لقصف بصاروخ موجه مضاد للدبابات.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الحالي، اشتعلت الجبهة الشمالية، وصارت تشهد بشكل شبه يومي اشتباكات تبدأ بإطلاق قذائف من لبنان على إسرائيل وعمليات تسلل.

وأضاف جيش الاحتلال: "يمثل هذا الصاروخ الخامس على الأقل الذي تم إطلاقه من لبنان على شمال إسرائيل اليوم، في هجمات أعلنت منظمة حزب الله مسؤوليتها عنها".

ووفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لم يبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور عن وقوع إصابات في الهجوم الأخير.

وتطورت الأحداث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بشكل سريع بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع أصابت منزلًا في مستوطنة شتولا، شمالي إسرائيل، أسفرت عن مقتل إسرائيليًا.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، أسفرت القذيفة الرابعة التي أصابت منزلًا في مستوطنة شتولا في الجليل، شمالي إسرائيل، عن مقتل عامل بناء مدني إسرائيلي وإصابة 4 إسرائيليين آخرين، فيما طلب جيش الاحتلال من سكان مستوطنات الجليل الدخول للملاجئ، وشنت هجومًا في لبنان.

اشتداد القصف المدفعي

وقال جيش الاحتلال: إنه "يشن هجومًا في لبنان بعد هجوم بالرصاص" على قرية بشمال إسرائيل، فيما أفاد وسائل إعلام بأن مناطق حدودية جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مراسلها هناك، أن القصف المدفعي الإسرائيلي اشتد على القطاع الغربي في المنطقة الحدودية، مشيرًا إلى أن القصف استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في لبنان، بعد سقوط صاروخ في مستوطنة شتولا المقابلة للحدود.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية مقربة من حزب الله عن "إصابة دقيقة لهدف إسرائيلي بصاروخ موجه في مستوطنة شتولا مقابل عيتا الشعب ووقوع إصابات أكيدة في صفوف الجيش الإسرائيلي".