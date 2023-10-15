علاء قريطم يهاجم محتكري السلع  ويشكر الرئيس على دعمه لكل موظفي الدولة

قدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرته الإنسانية للمواطن في الفترة الاخيرة، رغم التضخم الذي يعاني منه العالم أجمع، قائلًا: “كل الشكر للرئيس على دعمه لكل الموظفين بجميع القطاعات بالدولة المصرية”.

زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين

وأضاف قريطم خلال كلمته بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أننا بحاجة إلي نظرة أكثر من المسؤولين للمواطن المصري، فهناك أسعار بها تجاوزات من بعض التجار والمحتكرين لبعض السلع الاستراتيجية وهذه الأمور لا تحاسب عليها الدولة فقط فعلي جميع الكبار والصغار من التجار المصريين أن يشعروا بالدور الوطني في هذا الظرف.

الالتزام من باب الالتزام الوطني بتخفيض الأسعار

وشدد عضو لجنة الصناعة أنه على الجميع الالتزام من باب الالتزام الوطني بتخفيض الأسعار والبعد عن إليها المبالغ فيها، قائلًا: “نحمد الله على رئيسنا فهو وطني حكيم الذي حافظ على سيادة الدولة والأرض والعرض ونحن قادرون على التحديات”.

وشدد قريطم على أن مصر وقيادتها وشعبها مستعدون أن يقفوا في وجه أي أحد يفكر أن يعتدي على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المصريون سيقفون له بالمرصاد ونحن كنواب وكشعب خلف قيادتنا الحكيمة وخلف رئيسنا الرئيس السيسي في الدفاع عن أرضنا وحمايتها.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قد امتلأت اليوم، بالأعلام المصرية، تأييدًا لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كما حرص عدد من النواب على ارتداء الوشاح الفلسطيني تأييدًا ودعمًا للشعب الفلسطيني في قضيته.