سيرجي روبيرتو يحدد قراره بشأن الانضمام إلى الدوري الأمريكي

حسم النجم الإسباني سيرجي روبيرتو، لاعب وسط برشلونة، موقفه بشأن الانضمام إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل سيرجي روبيرتو عن برشلونة، في ظل اهتمام الدوري الأمريكي بالحصول على خدماته في صيف 2024 المقبل.

سيرجي روبيرتو يحسم موقفه من الانضمام إلى الدوري الأمريكي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيرجي روبيرتو ينوي الرحيل إلى الدوري الأمريكي بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجي روبيرتو أبدى في وقت سابق، حبه إلى ولاية نيويورك الأمريكية، حيث كان يذهب لقضاء عطلته.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه في حال تلقى سيرجي روبيرتو عرضًا من الدوري الأمريكي، فإنه سيوافق على الانضمام إليهم في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ31 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2024 المقبل.

وشارك سيرجي روبيرتو في 355 مباراة رسمية مع برشلونة حتى الآن، سجل خلالهم 17 هدفًا، وقدم 40 تمريرة حاسمة.

يذكر أن سيرجي روبيرتو يريد اللحاق بزملائه السابقين الذين انضموا إلى الدوري الأمريكي، مثل ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ثلاثي إنتر ميامي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.