الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودريجو يتحدث عن صيامه التهديفي مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل

رودريجو جوس
رودريجو جوس

تحدث النجم البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن الانتقادات الموجهة ضده بسبب صيامه التهديفي خلال الفترة الماضية.

ويُعاني رودريجو من تراجع في تسجيل الأهداف، سواء مع ريال مدريد أو مع منتخب بلاده البرازيل، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي وجهت انتقادات لاذعة ضده.

وشارك رودريجو جوس في 11 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم هدفًا واحدًا حتى الآن.

رودريجو جوس يتحدث عن صيامه التهديفي مع ريال مدريد

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات رودريجو جوس، قائلًا: "عدم تسجيل الأهداف أمرًا محبطًا بالتأكيد، ولكن أحيانًا يكون مجرد سوء حظ فقط".

وأوضح: "من الممكن أن تحصل على فرص ولكن الحظ لا يحالفك في استغلالها كما يجب، أعتقد أن القلق يمكن أن يكون عائقًا في عدم نجاحنا في تلك الفرص".

وأضاف: "أضع نفسي تحت المزيد من الضغط، وأتحمل المزيد من المسئولية، إنه ضغط إيجابي؛ لأنك تعلم أن الناس يتوقعون منك شيئًا ما ويثقون بك".

وتابع: "آمل أن أتطور بشكل أكبر وألعب بالمستوى الذي يريدونه مني".

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وعن دوره في أرض الملعب، أجاب رودريجو: "من المهم أن تكون قادرًا على أداء العديد من الأدوار داخل الملعب، وهذا ساعدني على تقديم مستويات أفضل".

واختتم رودريجو تصريحاته، قائلًا: "ذلك يزيد من فرص عدم استبدالك واعتماد المدرب عليك، وهذا أمر أساسي بالنسبة لي".

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل رودريجو عن صفوف ريال مدريد، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وعلى الصعيد الدولي، فإن رودريجو يستعد للمشاركة مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب البرازيل حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط، خلف منتخب الأرجنتين المتصدر برصيد 9 نقاط.

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