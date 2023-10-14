السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فينيسيوس": الكرة الذهبية حلم.. وريال مدريد الأفضل لكن فلامنجو نادي حياتي

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

تحدث النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن العديد من الأمور منها إمكانية اعتزاله داخل جدران النادي الملكي، وموقفه تجاه العنصرية في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى علاقته بزميله جود بيلينجهام. 

وكان  جود بيلينجهام قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 103 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور يتحدث عن علاقته مع كريم بنزيما وجود بيلينجهام

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حوارها المُطوّل مع فينيسيوس جونيور، قائلًا: "كريم بنزيما؟ إنه لاعب رائع للغاية، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لقد تعلمت منه الكثير حقًا".

وتابع: "لقد ساعدني في التركيز على أهدافي، وقال لي سابقًا (إذا كان بإمكانك تسجيل 30 هدفًا، عليك أن تسجل 30 هدفًا، لا تكتفي بـ 29)، وبالفعل نفذت نصيحته لي".

وكان كريم بنزيما قد رحل عن صفوف ريال مدريد بعد انتهاء عقده في الميركاتو الصيفي المنصرم، لينضم إلى فريق اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر بالمجان.

وعن الفوز بالكرة الذهبية، قال: "الكرة الذهبية هي حلم كل لاعب، ولكن دعونا ننتظر، الأولوية للفريق دائمًا مثلما فعل كريم بنزيما".

وأوضح: "كريم بنزيما قدم كل التمريرات الحاسمة لزميله كريستيانو رونالدو، وكان الأخير يحصد الجائزة في النهاية".

واستكمل: "لكن في النهاية انتهى الأمر بفوز كريم بنزيما بها، لذلك إذا سجلت 60 هدفًا في موسم واحد ولم نفز ببطولة، فلا فائدة من ذلك".

وعن علاقته بزميله الحالي جود بيلينجهام، قال فينيسيوس: "إنه جزء من العائلة، نحن سعداء جدًا بانضمامه لنا والجميع يحبه، لطالما أردت اللعب مع أفضل اللاعبين، وهو واحدًا منهم".

وكشف فينيسيوس: "لقد راسلته منذ أشهر، كنت أدعوه للانضمام إلى أفضل فريق في العالم، رغم أنني لم أكن أعرفه شخصيًا، وفعلت الأمر ذاته مع إدواردو كامافينجا. إنهما لاعبان مميزان للغاية".

وأكمل: "بعد وصول كامافينجا إلى ريال مدريد، توّج بلقب دوري أبطال أوروبا، دعونا نأمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لـ جود، إنه يسجل الأهداف وهو سعيد. لقد اختار النادي الأفضل".

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فينيسيوس جونيور يتحدث عن العنصرية في عالم كرة القدم

وبسؤاله عن العنصرية التي تعرّض لها في الملاعب، قال فينيسيوس: "إنه أمرًا مأساويًا، لقد حدث كثيرًا، وفي فالنسيا بطريقة صارخة، شعرت بالحزن الشديد، إذا كنت في الملعب فهذا من أجل جعل الناس سعداء".

وأضاف: "العنصرية لها تأثير سلبي وتجعلك لا تفكر في اللعب، لقد تعلمت الكثير عن العنصرية، وكل يوم أتعلم المزيد، وسعيد لأن الأمور تتغير سواء في القوانين أو في الملاعب".

وأوضح: "أعتقد أن هذه الظاهرة ستبدأ في التراجع مقارنة بالماضي، شخصيًا أعلم أنني لن أغير التاريخ، يمكنني تغيير بعض الأشياء، حتى يشعر الأطفال براحة البال في المستقبل، من أجلهم سأفعل كل ما بوسعي".

وشدد: "مواجهة العنصرية وحدك تختلف إذا كنا جميعًا معًا، خاصة عندما يثير أشخاص مهمون هذه القضية، مثل رئيس البرازيل، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونجوم الكرة مثل كيليان مبابي ونيمار، بالإضافة إلى ريو فرديناند، الذي يدعمني دائمًا".

فينيسيوس جونيور يكشف موقفه من الاعتزال في ريال مدريد

وبسؤاله عن إمكانية اعتزاله كرة القدم في ريال مدريد، أجاب فينيسيوس: "بشكل عام، أحب الحياة في مدريد هنا، وعائلتي أيضًا تشعر بالسعادة هنا".

وأكد: "أعتقد أنني أستطيع البقاء هنا طوال مسيرتي، الجميع يتمنى لي السعادة".

واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته، قائلًا: "لكن نادي حياتي هو فلامنجو، لقد وعدت والدي بأنني سأعود يومًا ما، لا بد لي من الحفاظ على هذا الوعد".

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