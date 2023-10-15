الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة

محافظ الفيوم يشهد
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة بمحافظة الفيوم، والذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمختلف محافظات الجمهورية، ويتضمن البرنامج عقد عدد من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور محمد سرحان، عميد المركز الثقافي بمحافظة الفيوم، وفضيلة الشيخ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة بالفيوم

فى بداية اللقاء، رحب وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظ الفيوم والضيوف في بدء فعاليات برنامج البناء الثقافى للأئمة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أشهر ويجوب جميع المحافظات للوقوف على مايتم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن عدد الأئمة بمحافظة الفيوم يصل إلى 800 إمام، مما يتطلب التوسع فى عقد الندوات والبرامج التثقيفية، بما يضمن تحقيق الإستفادة القصوى لأهالى المحافظة.

وفى كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لتواجده وسط عدد كبير من الأئمة والعلماء، والذين يعتبرون الملجأ فى الفترات العصيبة التى نمر بها، كما نستمد منهم القوة والعلم، لافتًا إلى أن العلم هو البداية لكل شىء، حتى أن رسولنا الكريم "عليه الصلاة والسلام" بدأت بعثته ودعوته للإسلام بكلمة "إقرأ" والتى تعبر عن العلم، داعيًا الأئمة بالتمسك بالدين والعلم، متمنيًا نجاح هذه الندوات التثقيفية وتحقيق الإستفادة المرجوة منها لأهالي الفيوم.

محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم يشهد انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة
محافظ الفيوم برنامج البناء الثقافي للأئمة الدكتور أحمد الأنصارى وزارة الأوقاف البرامج التثقيفية

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