خلال مناقشة أحداث غزة.. أعلام مصر تغطي الجلسة العامة لمجلس النواب

غطت ألوان علم مصر قاعة مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي، ورفع نواب الشعب أعلام مصر ولوحوا بها خلال كلمة رئيس المجلس والتي جاء فيها إشادة كبيرة بموقف مصر الرسمي، والذي جاء من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ما يحدث في فلسطين .

وخصص المجلس الجزء الاول من الجلسة العامة لمناقشة ما يحدث في غزة، وحدد رئيس المجلس 3 دقائق لكل نائب للتعبير عما يجيش به صدره، وقال "جبالي" هناك كثير من طالبي الكلمة ولدينا أجندة مزدحمة وبها مشروعات قوانين مهمة لكل أفراد الشعب، ولذلك سنخصص 3 دقائق لكل نائب بعض النظر عن موقعه.

إدانة ما يحدث من اعتداءات غاشمة

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة لإدانة ما يحدث من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والإشادة بالدور الكبير التي تقوم به مصر من أجل رفع الظلم عن أبناء غزة ، كما أنه من المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة 8 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:



1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.

2. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.

3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.

4. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023.

5. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023.

6. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023.

7. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023.

8. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023.