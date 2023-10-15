الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القدس للدراسات المستقبلية: هدف تهجير الفلسطينيين وضع قنبلة موقوتة فى وجه مصر

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

علّق الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، على عملية تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والهدف منها.

الاحتلال يُظهر تمثيلًا بحرصه على المدنيين فى إقرار التهجير

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن ردود الفعل في الداخل الفلسطيني حول التهجير تدرك أن الاحتلال يُظهر تمثيلا بأنه حريص على المدنيين ويقوم بما تطلبه القرارات الدولية والإنسانية للحفاظ "على حياة المدنيين" بعد قصف استمر 8 أيام متتالية.

الهدف من تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة

وأوضح أن المقصود من تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه هو أن إسرائيل تفكر عمليا كما يلي:

تبعد الحاضر الاجتماعي والشعبي عن المقاومة من أجل أن تستفرد بها، وتستخدم تكتيكات سياسية وعسكرية، وقد يكون ذلك غير تقليدي.

ويعتبر تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب في قطاع غزة هو جزء من خطة إسرائيل لتوسيع واحتلال الشمال في قطاع غزة.

ويهدف تهجير الفلسطينيين إلى وضع قنبلة موقوتة لتنفجر في وجه إخوانهم في مصر، حيث يمكن أن يصل مليون فلسطيني إلى الحدود، بالإضافة إلى ذلك فإن حشر الاحتلال للفلسطينيين في جنوب القطاع دون ماء ولا كهرباء وغيرهما من المستلزمات الأساسية لأي إنسان يحول قطاع غزة بأكمله إلى حالة إنسانية صعبة.

القدس القاهرة الإخبارية تهجير الفلسطنيين إسرائيل فلسطين

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