الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير الفلسطينى يشكر الرئيس السيسى على دعم القضية الفلسطينية

دياب اللوح،
دياب اللوح،

وجَّه دياب اللوح، سفير فلسطين بمصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه للقضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما وجّه الشكر للإعلام المصري الذي حمل لواء الدفاع عن القدس.

وقال اللوح، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده بالأساس، وتمارس إسرائيل خلال هذه الحرب ليس إرهاب الدولة فقط، وإنما ترتكب جرائم بشعة ومجازر دموية ضد أبناء الشعب.

تدمير ممنهج للبنية التحتية 

وأضاف سفير فلسطين بمصر، أن هناك تدميرا ممنهجا للمباني والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس والمساجد، وخاصة القطاع الطبي، فهناك 14 مستشفى ومركزا طبيا تم تدميرها بالكامل وخرجت من نطاق الخدمة الطبية، إضافة إلى تهديد عدد من المستشفيات، والتي أخليت من طواقمها الطبية والمواطنين، والنقص الحاد في المواد الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل كامل عن قطاع غزة بقرار إسرائيلي.

وتابع: "إسرائيل منعت دخول البترول، وأغلقت المعابر التجارية، ومنعت دخول المواد الغذائية لقطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية في هذه اللحظات".

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