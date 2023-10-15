الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يستقبل نائب وزير التعليم الصيني

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، شين جي، نائب وزير التعليم الصيني، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم "شينج جيان"، رئيس هيئة المنح الدراسية، ورؤساء قطاعات التعاون والتبادل الدولي في وزارة التعليم الصينية، و"لو شونشينج" المستشار التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة.

تأتي الزيارة في إطار توطيد العلاقات العلمية والثقافية المتميزة بين الجامعة والصين، انطلاقًا من موقع الجامعة الاستراتيجي القريب من أهم الممرات الملاحية في العالم.

تفاصيل اللقاء

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور ناصر مندور بنائب وزير التعليم الصيني، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين تمتد لأكثر من 20 عامًا، لافتًا إلى أن جامعة قناة السويس هي الأولى على مستوى الجامعات المصرية التي تحظى بشراكة واسعة مع الجانب الصيني، تضم معهد كونفوشيوس، ومعهد الاستزراع السمكي، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، التي وصفها رئيس الجامعة أنها نموذج يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير مهارات اللغة لدى طلاب المصرية الصينية، وذلك حتى يكون له مردود أكبر لسرعة انداماجهم في أسواق العمل.

من جهته، أعرب شين جي عن اعتزاز الجانب الصيني بشخص الدكتور ناصر مندور، لكونه أول رئيس جامعة مصري حاصل على درجة الدكتوراه من الصين، مقدمًا الدعوة له لزيارة الصين ديسمبر المقبل؛ لحضور مؤتمر دولي، واصلًا الدعوة إلى طلاب جامعة قناة السويس لزيارة الصين والتعرف على حضارتها وثقافتها.

 توطيد العلاقات

فيما كشف الدكتور ناصر مندور، عن حرصه على توطيد العلاقات، من خلال مشروع إنشاء مركز الدراسات والبحوث المصرية الصينية داخل جامعة القناة، وبالتحديد داخل معهد كونفوشيوس، وذلك لتوضيح الرؤى والاستراتيجيات والأدب والثقافة الصينية.

وأهدى الدكتور ناصر مندور، درع جامعة قناة السويس، لنائب الوزير الصيني، تقديرًا لعمق العلاقات.

وعلى هامش الزيارة - توجه الدكتور ناصر مندور والوفد الصيني لزيارة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وكان في استقبال الوفد الدكتور تامر نبيل عميد الكلية ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها.

حيث قام الدكتور تامر نبيل بعرض لبعض المشروعات الطلابية، ومنها السيارة الكهربائية والذراع الصناعي، مؤكدًا أن الدفعة الأولى للكلية وعددها 100 طالب وطالبة تم تعيينهم بالشركات الصينية الكبرى.

كما عرض أول معيد بقسم الميكاترونيك، محمود أحمد إسماعيل، نبذة عن الكلية وأقسامها ومجالات العمل باللغة الصينية، فيما أهدى الدكتور تامر نبيل، درع الكلية للوفد الصيني، ثم اصطحب الدكتور ناصر مندور، الوفد في جولة تفقدية داخل الكلية.

وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية تحت شعار الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وشملت الزيارة تنظيم جوله بحرية للوفد، لمشاهدة قناة السويس الجديدة صاحبهم خلالها الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

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