الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تطلب الخلع من زوجها: "مبيصرفشي على عياله وبيضربني"

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

“عنيف وقاسي بطبعه وعلى طول بيضربني والجيران بتخلصني من أيده”.. كلمات صعبة وقاسية روت بها سيدة مأساتها وتعرضها للتعدي من قبل زوجها بمنطقة المقطم.

وقالت السيدة إنها تزوجت منذ ما يقرب من 10 سنوات (زواج صالونات) حيث توسط عدد من الأقارب لها للزواج، لكن عقب إتمام الزيجة بدأت تتأقلم مع زوجها خاصة أن طباعه صعبة وقلبه قاسي واعتاد التعدي عليها بالضرب.

وتابعت أنها كانت ترد عليه بترك المنزل وحرمانه من الأطفال لكن كان يعود لها ويطلب الصلح وكانت توافق وفي المرة الأخيرة قررت ترك البيت عقب التعدي عليها بالضرب وكادت أن تموت في يديه واستغاثت بالجيران الذين تدخلوا لنجدتها فتركت له البيت ورفضت العودة له وقررت طلب الطلاق.

واستطردت: "رفض يطلقني وكمان رفض يصرف على ولادي فقررت إقامة دعوى طلب طلاق للضرر واستعانت بالجيران كشهود وأقامت دعوى نفقة ومسكن، بس هو لما عرف أني أقامت دعوى جالي البيت عند أهلي واتعدى عليا في وسطهم بسلاح أبيض". 

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