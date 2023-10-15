افتتاح البرنامج التدريبي للدول العربية عن استخدام التقانات النووية في الزراعة

افتتح الدكتورعمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية آحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور يحيى الشخاترة، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، اليوم، البرنامج التدريبى للدول العربية عن "استخدام التقانات النووية في الزراعة العضوية والحيوية وفي تقييم كفاءة المستحضرات النانوية وتطبيقاتها في نظم الري والزراعة الدقيقة والمستدامة"، والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية على مدار خمسة أيام من 15 إلى 19 أكتوبر 2023. وقد حضر الافتتاح الاستاذ الدكتور علي حماد نائب رئيس الهيئة الأسبق.

ويهدف البرنامج الى نقل وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات العملية وكذلك نشر الثقافة النووية فى مجال الزراعة العضوية والحيوية لتقليل مخاطر الاستخدام الجائر والمتزايد للكيماويات الزراعية واثره فى تلوث البيئة وكذلك تقليل كلفة الانتاج بإستخدام المصادر الحيوية صديقة البيئة وأيضا استخدام المستحثات النانووية، بما لها أو عليها، فى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة ومياه الرى خاصة مع نظم الزراعة الدقيقة والمستدامة. كما يهدف إلى عرض تطبيقات الأشعاع والنظائر المشعة والمستقرة فى هذا المجال والتي تؤدى الى أفضلية التوصل الدقيق لأفضل الأستراتيجيات التى يمكن تطبيقها فى نظم الزراعة العضوية الحيوية تحت نظم الرى المختلفة وكذلك استغلال المركبات النانووية فى التخلص من الملوثات سواء فى التربة أو المياه.

ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات النظرية حيث يشمل اليوم الأول محاضرة عن دور الاشعاع المؤين فى تقنية النانو ويلقيها الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، ويليها محاضرة عن دور الهيئة العربية فى نشر الثقافة النووية وتطبيقاتها فى العلوم الزراعية ويلقيها الدكتور يحيى الشخاترة مشرف البرنامج من الهيئة العربية للطاقة الذرية، ثم محاضرة عن الزراعة العضوية والتسميد العضوى ويلقيها الدكتور يحيى جلال محمد جلال وختامًا، محاضرة عن التسميد المتوازن فى نظم الزراعة الحيوي وتحليل التربة باستخدام النظائر المشعة وتقنيات اقتفاء الأثر ويلقيها الدكتور سليمان محمد سليمان. ويستمر البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام ومنها يوم عملي بالمزارع التجريبية بأنشاص.

ويشارك في هذه الدورة عدد ٢٢ مشارك من الأردن، العراق، موريتانيا، تونس، سوريا، اليمن، ومصر.

محاور البرنامج

وقال الدكتور سليمان محمد سليمان و الدكتور يحيي جلال محمد جلال المنسقان المحليان للبرنامج بأن البرنامج يشمل تغطية مجموعة من المحاور وتشمل:

• الاتجاهات الحديثة في مجال الزارعة العضوية / الحيوية

• تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للإدارة الكفؤة للمزارع العضوية

• استخدام النظائر المستقرة في تقدير كفاءة إستغلال العناصر المغذية المنفردة من المصادر العضوية

• استخدام النظائر المستقرة لتقدير العلاقة بين الماء-التربة-النبات

• تطبيقات النظائر المستقرة والمشعة في تعيين كفاءة المستحضرات النانوية

• المستحضرات النانوية ودورها في امتصاص المغذيات من الأسمدة وتحفيز النمو

• دور المستحضرات النانوية في معالجة وتدوير المياه العادمة وكفاءة استغلالها

• استغلال مخلفات المزارع لإنتاج مستحضرات نانوية عضوية

• المميزات والمعوقات: النظرة المستقبلية لاستخدام تقانة النانو في الزارعة المستدامة

• المستحضرات النانوية كوسيلة لحماية النبات، ازدياد نمو النبات، وتحسين الانتاج الزارعي.

وصرّح الدكتور يحيي الشخاترة، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للبرنامج بأن هذا البرنامج ذو أهمية كبرى للكثير من الدول العربية وذلك من خلال تزايد اهتمام المجتمع الزارعي الدولي يومًا بعد يوم بتحسين كفاءة استخدام التربة الخصبة والتي تعد من الموارد المتوفرة والمتجددة والتي أصبحت من أثمن الموارد التي تواجه كثير من الأزمات في ظل الجفاف والتصحر والزحف السكاني المرتبط بالتغيرات المناخية.

كما أن الزارعة العضوية تعتبر بمثابة منهج يتخذ نحو الوصول إلى نظام متكامل قائم على مجموعة من العمليات التي تنتج عنها نظام عضوي مستديم. فهي توفر غذاء آمن وتغذية سليمة ورعاية للثروة الحيوانية.

وفى هذا النظام تعتبر خصوبة التربة مفتاح النجاح مع الأخذ في الاعتبار القدرة الطبيعية للتربة والنبات والحيوان كأساس لإنتاج غذاء ذو مواصفات جيدة وقيمة صحية عالية. لذا سيركز البرنامج على التعرف على التقنيات الحديثة حول تطبيقات التقانات النووية في الزارعة العضوية والحيوية وتبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية. كما اكد الدعوة لتقديم مشروعات في المجالات المختلفة المحددة من الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذا البرنامج يتيح الفرصة لدى الأشقاء من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية لتبادل الخبرات والمعارف في المجالات العلمية والتطبيقية في مجالات استخدام التقانات النووية الحديثة المتبعة في تقييم كفاءة المستحضرات النانوية وتطبيقاتها في نظم الري والزارعة الدقيقة والمستدامة، وكذلك تبادل الخبرات مع علماء الهيئة في هذا المجال بالإضافة إلى التدريب العملي.كما انه يعطي الفرصة لاعداد مقترحات لتقديم مشروعات مشتركة بين الدول العربية في هذا المجال.