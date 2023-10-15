الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم القاهرة تعلن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالتجريبى

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم.

وقالت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأولياء الأمور: "ترقبوا إعلان نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم الأحد".

رابط الحصول على النتيجة 

ويمكن لأولياء ترقب النتيجة خلال الرابط التالي على مدار اليوم: 

https://www.cairomoe.net/
ويستطيع أولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال الرقم القومي المدون في شهادة ميلاد الطالب.

وتطالب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أولياء الأمور بأنه في حالة قبول الطلب يجب دفع قيمة قبول الطلب عبر فوري، لإظهار اسم المدرسة التي تم القبول بها، ثم التوجه للمدرسة لاستكمال الأوراق المطلوبة، أما في حالة عدم قبول الطلب يجب متابعة المراحل المقبلة.

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جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للقطاعين العام والخاص وطلاب المدارس

العام الدراسى الحالى 

وانطلق العام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، في جميع مدارس الجمهوريه، وبدأ العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

ويوم 27 يناير 2024 تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتمتد لأسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

  • في يوم الأحد 14 يناير 2024، بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد.
  • وفي يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات).

 

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