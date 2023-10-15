تعليم القاهرة تعلن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالتجريبى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم.

وقالت المديرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأولياء الأمور: "ترقبوا إعلان نتيجة المرحلة الثانية من رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اليوم الأحد".

رابط الحصول على النتيجة

ويمكن لأولياء ترقب النتيجة خلال الرابط التالي على مدار اليوم:

https://www.cairomoe.net/

ويستطيع أولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال الرقم القومي المدون في شهادة ميلاد الطالب.

وتطالب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أولياء الأمور بأنه في حالة قبول الطلب يجب دفع قيمة قبول الطلب عبر فوري، لإظهار اسم المدرسة التي تم القبول بها، ثم التوجه للمدرسة لاستكمال الأوراق المطلوبة، أما في حالة عدم قبول الطلب يجب متابعة المراحل المقبلة.

العام الدراسى الحالى

وانطلق العام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، في جميع مدارس الجمهوريه، وبدأ العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

ويوم 27 يناير 2024 تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتمتد لأسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو: