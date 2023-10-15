الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطة أمريكا للهروب برعاياها من إسرائيل

إجلاء رعاياها من
إجلاء رعاياها من إسرائيل

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من رعايها في إسرائيل بالتوجه إلى ميناء حيفا، لبدء عمليات إجلائهم بحرًا إلى قبرص، اعتبارًا من غد الإثنين، وذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في إسرائيل عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، إن إجلاء رعاياها وأسرهم الراغبين في مغادرة إسرائيل، الذين يمتلكون وثيقة سفر صالحة، يبدأ في الثامنة من صباح الإثنين.

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شروط أمريكا لإجلاء رعاياها من إسرائيل

وشددت على أهمية وصول المواطنين الأمريكيين إلى محطة الركاب في ميناء حيفا، منوهة بأن الصعود على متن وسيلة النقل سيكون بأولوية الوصول.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أن هناك تعليمات يجب توافرها في المسافرين، وهي أن يكون المسافر مواطنًا أمريكيًا أو أحد أفراد الأسرة المباشرين (الزوج/ الشريك، الأطفال تحت سن 21 عامًا) لمواطن أمريكي ولديه جواز سفر ساري المفعول، وأن يكون أفراد العائلة المباشرون الذين ليسوا مواطنين أمريكيين مؤهلين للدخول إلى الوجهة المحددة.

وحسب التعليمات يجوز لكل مسافر إحضار حقيبة واحدة وزنها 22 كجم، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة واحدة، ولا يمكن للمسافرين إحضار الحيوانات الأليفة، مع التوقيع على سند إذني (اتفاقية سداد لحكومة الولايات المتحدة) مقابل التكلفة.

التعليمات كانت مشددة أيضا حيث تضمنت أن المسافر سيكون مسئولًا عن ترتيب أماكن الإقامة الخاصة به والسفر من قبرص، وسيكون كذلك مسئولًا عن انتقاله إلى نقطة المغادرة.

وحذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر داخل إسرائيل على مسئوليتهم الخاصة وليس الحكومة الأمريكية، وقد تتغير الخطط اعتمادًا على الوضع الأمني، معترفة بأن حكومة الولايات المتحدة غير قادرة على ضمان سلامة مواطنيها في إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية قد بدأت في إجلاء مواطنيها من إسرائيل بشكل مكثف بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في إسرائيل.

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