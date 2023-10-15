الرئاسة الفلسطينية تطالب بإسناد الشعب الفلسطينى إعلاميًا بشكل أكبر وأوسع

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الدولة الفلسطينية ستتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاع جيش الاحتلال أن يصمد أمام القانون الدولي

وأشار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاع جيش الاحتلال أن يصمد أمام القانون الدولي، منوهًا بأنه يجب اتخاذ موقف عربي قوي لوقف العدوان على قطاع غزة وإحداث توازن بالموقف الدولي.

فيما أكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الدولة قدمت آلاف الوثائق المكتوبة والمصورة والمسموعة إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جرائم الحرب الإسرائيليين، مطالبًا بإسناد الشعب الفلسطيني إعلاميًا بشكل أكبر وأوسع لتوضيح جرائم الحرب التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب.