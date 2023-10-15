الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئاسة الفلسطينية تطالب بإسناد الشعب الفلسطينى إعلاميًا بشكل أكبر وأوسع

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الدولة الفلسطينية ستتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاع جيش الاحتلال أن يصمد أمام القانون الدولي

وأشار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لما استطاع جيش الاحتلال أن يصمد أمام القانون الدولي، منوهًا بأنه يجب اتخاذ موقف عربي قوي لوقف العدوان على قطاع غزة وإحداث توازن بالموقف الدولي.

فيما أكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الدولة قدمت آلاف الوثائق المكتوبة والمصورة والمسموعة إلى المحاكم الدولية لمحاسبة جرائم الحرب الإسرائيليين، مطالبًا بإسناد الشعب الفلسطيني إعلاميًا بشكل أكبر وأوسع لتوضيح جرائم الحرب التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب.

الإحتلال الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية مجرمي الحرب الإسرائيليين إسرائيل

مواد متعلقة

عضو التحالف الوطنى يكشف خطوات التبرع لأهالى فلسطين

جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالاتجاه إلى جنوب القطاع

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بالدقي

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"