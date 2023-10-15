الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. منتخب المكسيك يتغلب على غانا بثنائية وديًا

مباراة غانا والمكسيك
مباراة غانا والمكسيك

حقق المنتخب المكسيكي، فوزًا مستحقًا على نظيره الغاني، بهدفين دون رد، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما (فجر الأحد)، على ملعب (بنك أوف أمريكا) بمدينة تشارلوت بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل هدفي المكسيك، كل من هيرفينج لوزانو، ويوريل أنتونا، في الدقيقتين 57، و72 من عمر المباراة.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الغاني، مع نظيره الأمريكي، وديًا، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر أن منتخب غانا، سيشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم كل من مصر وموزمبيق وأنجولا.

كما سيشارك منتخب «النجوم السوداء»، في المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، والتي تضم كل من مالي، مدغشقر، جمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وتشاد.

نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الاستوائية - نيجيريا 

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر 

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال 

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر 

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب

المنتخب المكسيكي غانا المكسيك مصر كأس الأمم الإفريقية 2023

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