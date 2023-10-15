الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

بابا چونز
بابا چونز

تعلن شركة “ڤانتدچ إيجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية التي تملك حق امتياز إدارة مطاعم بابا چونز بمصر”، أن مطاعم بيتزا بابا چونز مصر هى شركة مصرية 100% ويمتلكها مستثمرون مصريون يساهمون في شركة "ڤانتدچ إيجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية" وتعمل في مصر منذ أكثر من 20 عاما، وتعتبر من أهم قصص النجاح للشركات في مصر والشرق الأوسط برأس مال مصري وعمالة مصرية.

وتؤكد شركة “ڤانتدچ إيجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية” احترامها لكافة التوجهات الوطنية والمجتمعية في مصر، إذ أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ولا تخالف توجهاته الوطنية، كما أنها غير مسئولة عن توجهات أى شركة أخرى حاصلة على توكيل وإدارة مطاعم بيتزا بابا چونز فى أى بلد آخر سواء فى أوروبا أو آسيا أو الولايات المتحدة، ولا تمثل آراء الوكلاء الآخرين حول العالم رأي شركة ڤانتدچ المصرية، إذ أن لكل وكيل توجهاته وأولوياته بحسب بلد المنشأ وجنسية الشركة المالكة للفروع ولا تعبر بالضرورة عن توجهات شركة ڤانتدچ المصرية الوطنية صاحبة حقوق وكالة بابا چونز في مصر. إن شركتنا ملتزمة بروح الشعب المصري وبانحيازاته الإنسانية تجاه المتغيرات في العالم.  

وتؤكد شركة “ ڤانتدچ إيجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية”، أنها مسئولة عن إدارة عشرات من فروع مطاعم بابا چونز بيتزا في مختلف أنحاء مصر، وأن هذه الفروع مملوكة بالكامل لشركة مصرية مائة بالمائة، وأن العلامة التجارية لبابا چونز تمنح لشركات ووكلاء آخرين حول العالم وليس لأي وكيل حق فرض مواقف معينة على الوكلاء الآخرين أو على الشركة المالكة للعلامة التجارية. 

وإذ نؤكد على مصرية شركة ڤانتدچ وانحيازاتها الإنسانية الوطنية فإننا ننوه بأن الشركة يعمل بها أكثر من ۱۷۰۰ مواطن مصري بشكل مباشر بخلاف آلاف فرص العمل التي توفرها الشركة للمصريين بشكل غير مباشر من خلال أعمال توريد العناصر الغذائية أو التسويق أو الديلفرى أو المصانع العاملة في مجال التغليف والنقل وغيرها بما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية المصرية الشاملة.

وتوضح شركة " ڤانتدچ إيجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "، أنها خلال عشرين عاما من العمل داخل مصر، تعمل على التوسع وتوفير الوظائف وفرص العمل للمواطنين المصريين وكذلك خدمة المجتمع المصرى من خلال المشاركة في المشروعات التنموية والخيرية التى تستهدف خدمة المجتمع بشكل عام، وذلك في سياق المسئولية الاجتماعية للشركة.

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مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

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