الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

ارشيفيه
ارشيفيه

مأساة حقيقية عاشها زوج ثلاثينى لم يتخيل ما حدث له من قبل زوجته بعد زواج دام 10 سنوات،  كان لها الزوج المثالي وبمجرد ما أصيب بالسرطان وبدأ مسيرة علاجه بالكيماوي، ارتبطت بعلاقة عاطفية مع أحد العمال الذي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمنطقة.

وقال “عبدالرحمن. ح” لـ"الدستور": “تزوجتها زواجا تقليديا بعدما رشحها لي والدي بحكم القرابة التي تجمعنا واستمرت زيجتنا لمدة 10 سنوات كاملة كنت لها الزوج المثالي، لم أبخل عنها بأي شيء أو كنت السبب في زعلها بأي شكل من الأشكال فعاشت معي أفضل سنوات عمرها”.

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زوج يقيم دعوى زنا ضد زوجته لارتباطها بعلاقة عاطفية مع زميلها

وأضافت: “لكن لم تستمر هذه السنوات الجميلة، فألقت كل هذه العشرة الجميلة خلف ظهرها وتناست أبناءها وقررت الارتباط بعلاقة غير مشروعة مع أحد الأشخاص من المنطقة”.

وتابع: "اكتشفت إصابتي بالسرطان، وبدأت في عمل جلسات الكيماوي، ففي بداية الأمر كانت بجانبي وتساندنى لكن سرعان ما تخلت عني وأصبحت تعاملني وكأنها غريبة عني. شعرت حينها بوجود أحد في حياتها، وعرضت عليها الانفصال رفضت وقال (عاوزة أكون مع أولادي)".

واستطرد: “لم أتخيل مطلقاً أن يصل بها الأمر لهذا، عدت إلى المنزل في إحدى المرات من المستشفى إذ نسبت بعض الأوراق فوجدتها رفة رجل فلم أتمالك أعصابي وحاولت قتله باستخدام سلاح أبيض لكنهما أسقطاني أرضاً ولاذا بالفرار، فقررت تحرير محضر ضدها بقسم شرطة المطرية واتهامها بالزنا”.

مرض الكانسر دعوى زنا أحداث الأميرية قسم شرطة محكمة الاسرة

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