الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يقيم دعوى زنا ضد زوجته لارتباطها بعلاقة عاطفية مع زميلها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

تقدم الزوج "علاء.م" ٣٨ عامًا لمحكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم ٦٩٤٤ لسنة ٢٠٢٤ يطالب فيها بإثبات زنا زوجته بعد اكتشافه ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد زملائها بالعمل.

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وقال الزوج في دعواه: تزوجتها منذ 10 سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب 3 أطفال، فمنذ 5 سنوات أصرت زوجتى على الخروج للعمل ومساعدتها شقيقتها فى إيجاد فرصة عمل مناسبة، ووعدتنى بأنها لن تكن مقصرة يومًا فى البيت، وبرغم اعتراضي على فكرة عملها إلا أنني وافقتها حتى لا أكون سببًا في نشوب مشكلة بيننا، فكانت حياتنا مستقرة حتى آخر سنة فقط.

في آخر سنة تبددت أحوالها للغاية  فأصبحت مهملة بطريقة سيئة للبيت وللأبناء وكل اهتمامها لنفسها، فقط أصبحت ألاحظ عليها هذا الاهتمام لكن لم يأت بمخيلتي ارتباطها بأي علاقة مع أحد، وبدأت تتحجج للخروج ليلًا لمقابلة صديقتها والذهاب لحضور حفلات أعياد ميلاد أو السهر.

 وأضاف علاء: بآخر يوم فى حياتنا الزوجية استيقظت في الساعة 3 فجرًا وجدتها تتحدث هاتفيًا مع شخص وتقول له كلام ملىء بالرومانسية والحب، ولم أتمالك أعصابي وأخذت هاتفها منها عنوة وجدت محادثات بينها وبين هذا الشخص مستمرة طوال الليل وجميعها مليئة بالكلام المخل، بالإضافة إلى وجود مقابلات شخصية بينهم كثير فكانت توهمني بالخروج لمقابلة صديقتها وهي تخرج لمقابلته.

 

الزوجة ترد: تربطنا صداقة قوية منذ سنوات

في المقابل ردت  الزوجه "هناء.ع" على اتهامات زوجها لها بارتكابها جريمة الزنا قائلة: لم ارتكب أي أفعال سيئة أخجل منها أو تسىء لاسمي وعائلتي فهذا الشخص تربطنا صداقة قوية منذ سنوات، وكانت لديه مشكلة وكنت أحاول الوقوف بجانبه لمساندته في هذه المشكلة، ولم تربطني به أي علاقة عاطفية مثل ما يدعي زوجي.

واختتمت الزوجة حديثها: زوجى يتهمنى بالزنا لرفضى التنازل عن حقوقى وحقوق أبنائى.

الزوجة محكمة الاسرة القاهرة اثبات زنا علاقة عاطفية الخروج للعمل

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