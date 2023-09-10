"رفضت الإنجاب للمرة الخامسة فتزوج عليا".. سيدة تطالب بحقوقها أمام محكمة الأسرة

"اتجوز عليا لرفضي الإنجاب للمرة الخامسة وطردنى أنا وأطفالى الأربعة من منزل الزوجية" بهذه الكلمات بدأت بها "منى .م" دعواها التى تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالجيزة، والتى تحمل رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٣، والتى تطالب فيها بنفقتها ونفقة أطفالها الأربعة بعد زواج زوجها عليها.

وقالت "منى" فى دعواها: نحن من نفس القرية بمحافظة سوهاج، وعندما تمت زيجتنا منذ 10 سنوات قرر السفر للقاهرة والإقامة فيها، وقفت بجانبه حتى تمكن من إيجاد فرصة عمل جيدة بجانب امتلاكه مقهى بمنطقة حدائق القبة فكنت له الزوجة المثالية التى تقف بجانب زوجها حتى بأصعب حالاته، وبرغم ذلك غدر بي وبأبنائى وتسبب في خراب بيتنا.

وتابعت الزوجة: رزقنا الله بولدين وبنتين، ومع كثرة احتياجاتهم أصبحت حياتنا صعبة وأجبر الولدين على النزول للعمل بالمقهى برغم صغر سنهم وتمكنا من شراء منزل خاص بنا وقمنا ببناء شقة أخرى بالطابق الثاني لتكون لأحد أبنائنا.

ومنذ فترة وزوجى يلح علىّ لإنجاب الطفل الخامس، لكنى رفضت بسبب كثرة مسئوليتهم، بالإضافة إلى عدم استطاعتى تحمل حمل وإنجاب طفل آخر بجانب تحملى مسئوليات 4 أطفال من دروس ومدارس ومأكل ومشرب، وبرغم ذلك لم يقتنع بكلامى معه وهددنى بالزواج مرة أخرى إذا لم أستمع لحديثه وأحمل للمرة الخامسة، إلا أننى بالنهاية رفضت وتمسكت برأيي وتخيلت بأن كلامه معى مجرد تهديد ليس أكثر.

وأضافت منى: تغير زوجى معى وبدأ فى معاملتى معاملة جافة وسيئة، ثم بدأ فى تجهيز الشقة بالطابق الأعلى على أحدث طراز، وسألته أكثر من مرة عن سبب التجهيز فيلتزم الصمت وبعد 6 أشهر أخبرنى بأنه تزوج وبيوم الجمعة المقبلة سيأتى بالجديدة وعلىّ تقبل الوضع.



وتابعت: صرخت فى وجهه ونشبت بيننا مشاجرة كبيرة، فقام بطردى أنا وأطفالى من منزل الزوجية فاتصلت بشقيقي واصطحبنى أنا والأطفال لمنزله، وبرغم ذلك تزوج زوجى ولن يهمه أمرنا مطلقًا، ومنذ زواجه ولم يسأل عن أبنائه مطلقًا، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقوقى وحقوق صغاري.