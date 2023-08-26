السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بتشتغل مدربة سباحة".. هاني يقيم دعوى نشوز اعتراضا على عمل زوجته

محكمة
محكمة

تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم "572" لسنة 2023،  والتي طالب فيها باثبات نشوز زوجته، والتى أكد فيها بأنها تركت منزل الزوجية ورفضت العودة بسبب إصرارها على العمل كمدربة سباحة فى أحد النوادى الرياضية والعودة للمنزل فى أوقات متأخرة.

وقال “هادي. ح” في دعواه: “مر على زواجنا أربع سنوات كاملة، لم تكن حياتنا مستقرة بسبب تدخل والدتها في كل تفاصيل حياتنا، حتى أصبحت حياة سوداء بمعنى الكلمة، فكانت حماتي هى الأمر الناهي فى كل تفاصيل حياتنا مما أجبرتنى على ترك الشقة  القريبة من مسكنهم نهائيا وتأجير شقة بمدينة بدر بجانب عملي”.

وتابع الزوج: “ظننت بأن بعدى عن حماتي بأن حياتي ستنصلح وسأعيش حياه مستقرة  مع زوجتى، لكن ما تخيلته كان هباء، فطلبت منى زوجتي البحث عن عمل مبرره بأنها  تشعر بالملل خلال فترة تغيبي فى العمل، فكان ردى واضح بأننا نعيش فى مدينة جديدة وهادئة وليس بحوزتنا سيارة  تساعدنا على التحرك  فى المدينة بشكل أسرع وأسها، وطلبت منها عدم التفكير فى هذا الأمر هذه الفترة”.

وأضاف هادى: “لكن حماتي ظلت تلح عليها للبحث عن عمل وبالفعل لم تحترم زوجتى حديثي معها، وبحثت عن عمل وتوجهت  لعمل مقابلة بأحد النوادى الشهيرة بمدينة الشروق دون علمي، وفور الموافقة عليها وتحديد ميعاد لتستلم فيه العمل كمدربة سباحة للأطفال والسيدات السباحة، أخبرتنى لتضعنى أمام الأمر الواقع، غضبت من تصرفها وتشاجرت معها وبرغم ذلك تخليت عن كلامى ووافقت على عملها لكن بشرط بألا تكون مواعيدها مسائية”. 

واستطرد: “بالفعل بدأت فى العمل وبعد أول أسبوع فقط تفاجئت بعودتها للمنزل الساعة 11 مساءا، غضبت وتشاجرت معها ورفضت ذهابها للعمل مرة أخر، فحضرت والدتها وتشاجرت معي وأنزلتها العمل رغما عني وعندما اعترضت واتصلت بأشقائها لوضع حل لهذه المهزلة، قامت حماتي باصطحاب ابنتها وتركت منزل الزوجية ورفضت العودة مرة آخرى إلا بشروطها”.

محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة نشوز حماتي سباحة للأطفال مدربة العمل

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