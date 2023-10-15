عاجل.. أول تعليق من وزارة الدفاع السورى على استهداف إسرائيل مطار حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان عاجل لها منذ قليل، أن القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية والذي استهدف مطار حلب الدولي، أخرجه عن الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سوريا "سانا": "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة.

وأضافت: "هذا العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، كما أنه دليل واضح على أن هذا العدو الإرهابي لا يقيم وزنًا للقوانين والأعراف الدولية، وهو باعتدائه على المطارات المدنية يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وسوريا خاصة".

وقال الجيش الإٍسرائيلي، في بيان: "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الإنذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".

وفي بيان لاحق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصائل فلسطينية متعاونة مع حزب الله اللبناني "أطلقت صاروخُا باتجاه الجولان السوري المحتل من ريف درعا الغربي في جنوب سوريا.