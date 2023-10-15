الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صلاح عبدالرحيم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل سد الثغرة مع الكتيبة 16

اللواء صلاح عبد الرحيم
اللواء صلاح عبد الرحيم

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه تلقى تعليمات بأن يتم غلق المسافة بين كتيبته وبين الكتيبة 16 مع المقدم وقتها حسين طنطاوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فصيلتين وتوزيعهم في أماكنهم، وفي هذا التوقيت الفصيلة التي كانت تمنع دخول وخروج النقطة القوية وجعلها احتياطي للكتيبة حتى لا يكون ظهرها مكشوفًا.

 

 وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم استطاعوا احتلال المنطقة في الساعة الثامنة ونصف، مشيرًا إلى أنهم يوم 15 أكتوبر سمعوا صوت جنازير كثيرة متجهة للكتيبة 18 لأن العدو أخذوا مدق على البحيرات المرة يوصل على النقاط القوية ومن حاول منهم الدخول على طريق الشط كان يتم تدميره.

 

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

صلاح عبد الرحيم الكتيبة 16 حسين طنطاوي احتلال المنطقة البحيرات المرة

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