صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": "المحررون العسكريون لدى إسرائيل كتبوا مذكرات عن بطولاتنا فى 73"

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "الشعب المصري يجب دائما أن يكون لديه الثقة بأن مصر قادمة وقادرة لا محالة، فما رأيناه في 67 غير مشابه تمامًا لما عايشناه في 73، وهذه هي المفاجأة التي تحدث عنها المحررين العسكريين الإسرائيليين في مذكراتهم، حين تفاجئوا بالمقاتل المصري".

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء السبت،: "المفاجأة وقت الحرب كانت أن سلاح صغير مثل الأربجيه أو "بي 10" و"بي 11" يدمر مدرعات للعدو الإسرائيلي، ويسبب لهم خسائر باهظة".