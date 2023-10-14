صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": "تدربنا على العبور بشكل كامل في منطقة برقاش"

كشف اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن شكل التدريب على الحرب والإعداد النفسي والبدني.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز: "في هذا الوقت كان يتم تدريبنا على شكل إخلاء المواقع والانتقال في مشاريع حرب خارجية سواء على مستوى الفرقة أو الكتيبة، في منطقة برقاش، وكان هدفنا التدريب على العبور بشكل كامل للفرقة بكل القطاعات، وعبرنا الرياح البحيري "فرع رشيد" وهو أصعب من الممر المائي للقناة، وكان المشروع الثاني على المنطقة التي سيتم اقتحامها في سيناء في منطقة تسمى البعالوة في الإسماعيلية، وأخذنا في هذا المشروع أسبوعين قبل الحرب بـ6 أشهر تقريبًا، وعندما انتهينا من هذا المشروع رجعنا لنفس مكان الكتيبة في الدفرسوار".

وتابع: "لم يكن لدينا شواهد على الحرب، لأن خطة التمويه جيدة، وكل ما يكون هناك تعبئة ويتم تحويلنا لموقع الهجوم، يتم إرجاعنا مره أخرى لموقعنا وتكرر ذلك 3 مرات، وكان لدينا شغف للأخذ بالثأر، وكان هناك 4 مرات لتعبئة القوات قبل حرب 6 أكتوبر".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.