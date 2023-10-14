السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بحركة فتح: إسرائيل تعمل على تضميد الجراح الناجمة عن "طوفان الأقصي"

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسير وفق أجندات على حساب الدم الفلسطيني.

أضاف دلياني، أن الحكومة الإسرئيلية، تعمل على تضميد الجراح الناجمة عن عملية "طوفان الأقصى"، وهذا ما اتضح من خلال وصف بعض السياسين الإسرائلين بأن الشعب الفلسطيني "حيوانات".

أشار دلياني، خلال مداخلة في قناة القاهرة الأخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لن تتوقف عن إبادة الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب الدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

عضو بحركة فتح طوفان الأقصى إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف القاهرة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"