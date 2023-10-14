عضو بحركة فتح: إسرائيل تعمل على تضميد الجراح الناجمة عن "طوفان الأقصي"

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسير وفق أجندات على حساب الدم الفلسطيني.

أضاف دلياني، أن الحكومة الإسرئيلية، تعمل على تضميد الجراح الناجمة عن عملية "طوفان الأقصى"، وهذا ما اتضح من خلال وصف بعض السياسين الإسرائلين بأن الشعب الفلسطيني "حيوانات".

أشار دلياني، خلال مداخلة في قناة القاهرة الأخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لن تتوقف عن إبادة الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب الدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.