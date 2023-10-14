"إكسترا نيوز": أهالي العريش يستضيفون 700 فلسطيني حالت ظروفهم الدخول لغزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن مدينة العريش تحول ليلها لنهار بعدما وصلت القوافل الداعمة من المجتمع المدني لأشقاءنا في غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيارات عبرت نفق تحيا مصر في الإسماعيلية وهي في طريقها للعريش وغدًا سيكون هناك اصطفاف للسيارات بحضور محافظ شمال سيناء، وستصل إلى معبر رفح وتحمل كل الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي الذي يعاني والذي تحول لكارثة كبرى وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع، أنه بالإضافة للدعم الشعبي من خلال مطار شرم الشيخ الذي وضعت فيها كل الخدمات واللوجيسيات لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني على مدار 8 طائرات من الأردن وتركيا والإمارات ومنظمة الصحة العالمية.

إشادة الفلسطينيين بموقف الرئيس السيسي

وأكد أن 700 فلسطيني حالت الظروف دون عودتهم لغزة، وفتحت العائلات المصرية في العريش بيوتهم لاستضافتهم وعبروا عن امتنانهم لذلك قائلين "إن هذا ليس غريبًا على المصريين"، كما أشادوا بموقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.