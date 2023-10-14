رياض منصور: نشكر مصر لفتح مطار العريش لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن هناك خطة عمل موحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بجانب فتح الممرات الإنسانية، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي عدم الكيل بمكيالين وأن الدفاع عن غزة مثل الدفاع عن أوكرانيا.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك خطة عربية موحدة للتصدي لجريمة تهجير سكان غزة نحو مصر، ونشكر مصر التي فتحت مطار العريش للمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى أهالينا في غزة.

وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن تهجير سكان غزة يجب ألا يسمح له أن يحدث لأنه يعد نكبة جديدة لفلسطين، ومهمتنا هي حماية أهلنا في غزة ولا نريد إراقة مزيد من دماء الشعب الفلسطيني.

