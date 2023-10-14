دبلوماسي سابق: لا سبيل أمام أمريكا إلا الموافقة على القرار المصري بفتح ممر آمن للجانبين

قال السفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ التدخلات الدولية في الأيام الأولى عقب العمليات العسكرية التي قامت بها حماس، لم تكن إيجابية بل على العكس كانت داعمة للاحتلال الإسرائيلي وبشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أنه لا سبيل أمام أمريكا إلا الموافقة على القرار المصري بفتح ممر آمن للجانبين.

وأضاف بدر الدين، اليوم، خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التدخلات الغربية من بعض الدول الغربية أو بشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الطريقة تشجع الاحتلال الإسرائيلي وتدفعه لمزيد من الانتقام قبل أن يبدأ.

وأكد أنه منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر مختلفًا والدول العربية أيضًا كانت نشطة لكن القاهرة كان موقفها واضح لأنها تعرف أن العنف لن يصل بنا إلى أي نتيجة.