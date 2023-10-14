أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي حدد موقف مصر بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعمل مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وقف التصعيد وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعات واتصالات ومناسبات عديدة على أهمية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل حقيقي لإنهاء الصراع واستقرار المنطقة ككل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد خلال كلمته لحفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، الموقف المصري بالنسبة للتعامل مع القضية الفلسطينية عموما ودعم مصر الكامل للأشقاء الفلسطينيين والدعوة لفكرة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما قاله الرئيس السيسي يشير إلى أمرين وهما أن هناك معطيات حاكمة للموقف المصري في مسألة قطاع غزة، وبالتالي التعامل معها بالجدية وهناك جملة من التحديات والمخاطر تواجه الإقليم والقضية الفلسطينية وبدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار في الإقليم.

وأكد فهمي أن موقف مصر ثابت وراسخ ويتكرر ولكن حجم الصعوبات التي تواجهها الدولة المصرية في إقليمها اليوم مهمة وبالتالي كان هناك رسائل بليغة للرئيس السيسي، رسائل رادعة بين السطور لمن تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية، الرسائل الأخرى وهي التأكيد علي البعد الإنساني في القضية الفلسطينية بالإضافة للبعد السياسي وهو أمر مهم للغاية يمكن البناء عليه.

وشدد فهمي على أن مصر ماضية في هذا الإطار، ودعت مصر الأطراف لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بما يؤكد على طبيعة الوجود المصري فيه.

الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يتوافقان على خطورة الوضع الحالى فى غزة

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس السيسي، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين، فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.