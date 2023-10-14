السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يتوافقان على خطورة الوضع الحالى فى غزة

غزة
غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين، فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة.

واستعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية، سواء على مسار التهدئة، ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

السيسي ماكرون غزة أهالى قطاع غزة الرئيس الفرنسي

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