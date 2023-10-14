السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روبي تتضامن مع الشعب الفلسطيني: "نحن أهل القضية"

روبي
روبي

تضامنت المطربة روبي مع ما يحدث في أهل غزة، معلنًة عن دعمها للقضية الفلسطينية في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو ألفين وإصابة نحو 7 آلاف.

 

وقالت “روبي” خلال منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعقيبًا على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني: “لسنا متضامنين مع القضية.. نحن أهل القضية”.

 

أحدث حفلات روبي مع أحمد سعد

 

 

يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبي "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

 

 

 

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