إبراهيم شوقي: لولا التدريبات ما كنت وصلت للعالمية (فيديو)

يقول إبراهيم شوقي، من محافظة المنوفية يعمل في حرفة الفخار وأحد المشاركين في معرض تراثنا، إنه يعمل في حرفة الفخار منذ طفولته وهي مهنته ومهنة أبائه وأجداده توارثتها الأجيال، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته في معرض تراثنا والتي ساعدته في الوصول للجمهور.

أعمال الفخار بمعرض تراثنا

وأضاف شوقي، أن لازال يعمل في التراث الشعبي وأعمال الفخار مثل "القلة، الزير، أدوس الحمام ومستلزماته"، لافتا إلى أنه تطور في منتجاته واعماله اليدوية إلى أن تمكن من المشاركة في معرض تراثنا وأصبح معروف هو ومهنته قائلا "اتشافنا في تراثنا بعد ما كنا مش متشافين".

وأوضح، أنه استفاد من وجوده في معرض تراثنا أصبح هناك تواصل مع الجمهور ومعرفة متطلباته ورغباته في أشكال وأعمال الفخار، مؤكدا على أنه هناك قبول كبير على التراث والطبيعة.

افتتاح معرض تراثنا

منذ أيام مضى افتتح معرض تراثنا في 8 أكتوبر الحالي افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض إلى 14 أكتوبر الحالى 2023، يشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية 2023 أكثر من 1000 عارض وعارضة من 27 محافظة مصرية.

تشارك فيه 6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس)، منتجات المعرض مختلفة وتشمل منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها، وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

مواعيد معرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر، دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

ويضم المعرض عدد من الحرف اليدوية هى: «الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص».