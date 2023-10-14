السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إبراهيم شوقي: لولا التدريبات ما كنت وصلت للعالمية (فيديو)

إبراهيم شوقي
إبراهيم شوقي

يقول إبراهيم شوقي، من محافظة المنوفية يعمل في حرفة الفخار وأحد المشاركين في معرض تراثنا، إنه يعمل في حرفة الفخار منذ طفولته وهي مهنته ومهنة أبائه وأجداده توارثتها الأجيال، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته في معرض تراثنا والتي ساعدته في الوصول للجمهور.

أعمال الفخار بمعرض تراثنا

وأضاف شوقي، أن لازال يعمل في التراث الشعبي وأعمال الفخار مثل "القلة، الزير، أدوس الحمام ومستلزماته"، لافتا إلى أنه تطور في منتجاته واعماله اليدوية إلى أن تمكن من المشاركة في معرض تراثنا وأصبح معروف هو ومهنته قائلا "اتشافنا في تراثنا بعد ما كنا مش متشافين".

وأوضح، أنه استفاد من وجوده في معرض تراثنا أصبح هناك تواصل مع الجمهور ومعرفة متطلباته ورغباته في أشكال وأعمال الفخار، مؤكدا على أنه هناك قبول كبير على التراث والطبيعة.

txt

مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

txt

وفاء الشيمي بمعرض تراثنا.. حولت مهاراتها المنزلية لوسيلة كسب مال (فيديو)

افتتاح معرض تراثنا

منذ أيام مضى افتتح معرض تراثنا في 8 أكتوبر الحالي افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض إلى 14 أكتوبر الحالى 2023، يشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية 2023 أكثر من 1000 عارض وعارضة من 27 محافظة مصرية.

تشارك فيه  6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس)، منتجات المعرض مختلفة وتشمل  منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها، وينظم المعرض  جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

مواعيد معرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر، دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

ويضم المعرض عدد من الحرف اليدوية هى: «الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص».

مواعيد معرض تراثنا افتتاح معرض تراثنا أعمال الفخار بمعرض تراثنا إبراهيم شوقي المنوفية حرفة الفخار معرض تراثنا

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى وقت واحد بغزة