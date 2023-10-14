السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وفاء الشيمي بمعرض تراثنا.. حولت مهاراتها المنزلية لوسيلة كسب مال (فيديو)

وفاء الشيمي
وفاء الشيمي

قالت وفاء الشيمي، مصممة كروشيه وإحدى المشاركات في معرض تراثنا، إنها تحب أعمال الكروشيه  منذ طفولتها وهو ما يجعلها دائما تسعى لتنفيذ أفكار مميزة ومختلفة باستمرار في أعماله.

أعمال الكروشية بمعرض تراثنا

وأضافت الشيمي أن لديها فريق عمل مكون من 9 سيدات يعملون من منازلهن وجميعهن معيلات، مشيرة إلى أن جميع منتجاتها تتم بحرفية ودقة، معلقة: "الحمدلله المنتج في الآخر بيطلع حاجة مشرفة".

وأشارت إلى أنها تعمل في الهاند ميد وأعمال الكروشيه منذ ما يقرب من 35 عاما هي موهبة ورثتها من والدتها وهي من علمتها، موضحة أنها مع مرور السنوات والتطور التكنولوجي تمكنت من مواكبة العصر ومشاهدة مختلف الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذها بمفردها، إلى أن بدأت تشارك في المعارض منذ حوالي 10 سنوات ولازالت مستمرة حتى الوقت الحالي.

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مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

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أصحاب حرفة الخوص التاريخية: مشاركتنا في "تراثنا" تساعدنا على تطوير المنتجات

افتتاح معرض تراثنا

ففي 8 أكتوبر، افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض إلى 14 أكتوبر الحالى 2023، يشارك فيه أكثر من 1000 عارض وعارضة من 27 محافظة مصرية.

تشارك فيه  6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس)، منتجات المعرض مختلفة وتشمل  منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها، وينظم المعرض  جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

مواعيد معرض تراثنا

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر، دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

ويضم المعرض عدد من الحرف اليدوية هى: «الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص».

مواعيد معرض تراثنا افتتاح معرض تراثنا أعمال الكورشية بمعرض تراثنا وفاء الشيمي معرض تراثنا تراثنا

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