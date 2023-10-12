مع افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 حرص الآلاف من المواطنين معرفة مكان المعرض ومعلومات عنه، وكثر البحث عليها خلال هذه الأيام لاقتراب موعد إغلاقه بعد يومين، ويسعى البعض لشراء منتجات وحرف يدوية.

مكان معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023 ومعلومات عنه

وتستعرض “الدستور” خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بمكان معرض تراثنا 2023 ومعلومات عنه.

منذ أيام مضى افتتاح معرض تراثنا في 8 أكتوبر الحالي افتتحت الدورة الخامسة من أعمال معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية وهي حرف مصرية في طريقها للعالمية" في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر المعرض إلى 14 أكتوبر الحالى 2023.

معلومات عن معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 2023

تشارك فيه 6 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس).

منتجات المعرض مختلفة وتشمل منتجات خشبية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأغذية وزيت الزيتون والبهارات وغيرها.

ينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات بمشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى يوم السبت 14 أكتوبر.

دخول الجمهور لمعرض تراثنا مجانا دون أي رسوم، ويتوافر بالمعرض خدمة الشراء باستخدام الفيزا.

الحرف اليدوية التى يضمها المعرض هى: «الكليم اليدوي- التلي- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمي- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش- تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوي- خزف- مفروشات- جلود- صواني وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص».

يشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية 2023 أكثر من 1000 عارض وعارضة من 27 محافظة مصرية

يشارك في المعرض مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية للمرة الرابعة على التوالي، تتمثل في 40 ورشة و37 عارض من تكتلات الفركة والفخار في محافظة قنا والنسيج والتلي بمحافظة سوهاج.

تشارك قصور الثقافة في معرض تراثنا 2023، بمجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية نتاج أنشطة إداراتها التابعة، ومنها منتجات الجلد الطبيعي، والصدف، والحلي، والمكرمية، والديكوباج، والخيامية، والسيرما، والكروشيه.

يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص في المعرض لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والإكسسوارات.

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