السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عمر طاهر: الكاتب من يحدد العلاقة بينه وبين القارئ

عمر طاهر
عمر طاهر

تحدث الكاتب عمر طاهر عن الكتابة والنشر في ندوته بمعرض زايد للكتاب، والتي جاءت تحت عنوان "لقاء مفتوح مع عمر طاهر" أدارته الكاتبة منى مصطفى.

وقال عمر طاهر عن الدراما إن المشغولين بالدراما غير متابعين للأدب ويبحثون عن المعالجات الأسهل ولا يبحث أحدهم عن شئ مختلف وما نراه استهلاك لمرة واحدة.

وتابع: “العمل الدرامي المأخوذ عن عمل أدبي ليس شرطا أن يعيش ولكن المساحة نفسها تختلف عما يعمل عليه الآخرون والطبيعي أنك إذا بحثت عن شيء مختلف سيحظي بمتابعة”.

عمر طاهر والكتابة للمسرح

وتطرق عمر طاهر للمسرح فقال: قمت بعمل مسرحيتين مع المخرج عصام السيد، وكنت أجرب في ذلك الوقت وتم تصويرهما وأذيعتا فترة ولا أحد يعرف هذا الأمر وجاءت أحدهما تحت عنوان "يا طالع الشجرة" والأخرى لا اذكر اسمها.

وواصل: أنا لا اكتب لفئة معينة ولكن هناك علاقة بين القارئ والكاتب، والكاتب هنا هو صاحب الخطوة الأولى في تلك العلاقة وهذا توصيف للمسالة.

وأجاب طاهر عن سؤال لماذا يكتب موضحا: “لأسباب كثيرة فهذا أفضل شئ أفعله ومنها عمل وأكل عيش وعلاج أحتاج له طوال الوقت، الكتابة فعلا علاج أحتاج إليه دائما وهي الشئ الوحيد الذي يجعلني أخرج ما بداخلي وأهندم أفكاري وأدسها في ثوب يلائمها”.

معرض زايد للكتاب تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، انطلقت ١١ أكتوبر الجاري على أن تستمر حتي ٢٢ من الشهر ذاته، التي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفى جمال الغيطانى، أشهر مراسل صحفى على الجبهة، شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر" بشارع الروضة بجوار كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، أمام مستشفى بهية.

50% خصومات على مشاركات دور النشر

ويشارك في الدورة التاسعة من المعرض عدد كبير من دور النشر، والتى حددت خصومات تصل إلى 50٪، فضلا عن الفوتوسيشن مجانا لالتقاط الصور، بالإضافة إلى إقامة فاعليات، وحفلات وتنفيذ ورش فنية وثقافية للأطفال مجانا.

ويضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

 ويفتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.

الكاتب عمر طاهر معرض زايد للكتاب الدراما يا طالع الشجرة المسرح

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