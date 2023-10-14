إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق "القاهرة- الفيوم" بعد بوابات الرسوم باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.