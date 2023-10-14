السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط ووزير خارجية تركيا يتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الإغاثة للمدنيين بغزة

أبو الغيط
أبو الغيط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، "هاكان فيدان"، وزير خارجية تركيا، بمقر الجامعة العربية، وركزا جلسة المباحثات حول تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الطرفين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في القطاع، بما في ذلك من خلال توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تزداد معاناتهم كل ساعة.

ونقل رشدي تأكيده خلال اللقاء أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي، وغياب أي أفق يمنح الفلسطينين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.

من جانب آخر، ذكر أن أبو الغيط رحب بتحسن وتطور العلاقات التركية مع عدد من الدول العربية الأمر الذي يصب في صالح الشعوب من الجانبين، وأضاف أن الوزير التركي وجه الدعوة إلى الأمين العام لزيارة تركيا في أقرب فرصة. 

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وزير الخارجية التركي: نشكر مصر على تسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة

 

أبو الغيط لجامعة الدول العربية هاكان فيدان الجامعة العربية تركيا

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