السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية التركي: نشكر مصر على تسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

وجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الشكر لمصر على تسهيل وصول المساعدات التركية إلى غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، بشأن القضية الفلسطينية، إن تركيا ترفض الاعتداءات التي تمس المدنيين من الشعب الفلسطيني وكذلك محاولات إسرائيل لتهجير المواطنين.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده سترسل طائرتين اثنتين بعد إرسال طائرة مساعدات لمطار العريش دعما لغزة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام للمساعدات الجماعية بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وشدد على ضرورة وصول المساعدات لقطاع غزة وهذا الأمر يعود لمصر بتنسيق الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.

مصر وزير الخارجية التركى غزة القضية الفلسطينية إسرائيل

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