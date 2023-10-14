إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة عن إزالة 20 حالة تعدي على مساحة 3041 م2 عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1208 م2 على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن ردم حفر وفك شدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي سمخراط وبويط بالرحمانية، و3 حالات تعدٍ بمساحة 753 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية وشدات خشبية بنطاق قرى سرنباي وفيشا وكوم النصر بالمحمودية 5 حالات تعدي بمساحة 530 م2 عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية استعدادًا لعمل سِملات خرسانية بنطاق قري ادفينا وديبي ومحلة الأمير برشيد.

المتابعة المستمرة من قبل زراعة البحيرة

كما تم إزالة حالتي تعدي في المهد خارج الحيز العمراني بمساحة 250 م2 عبارة عن ردم حفر لقواعد خرسانية تحت سطح الارض بقرية الكردود بحوش عيسى، حالتي تعدي بمساحة 220 م2 عبارة عن شدات خشبية بقريتي ديبونو والبيضا واحد بإدكو، حالة تعدي بمساحة 80 م2 عبارة عن تعدي بالبناء على أرض زراعيه بالدلنجات.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.