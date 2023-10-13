الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تركيب الجزء الأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، أعمال تركيب الجزء المعدني المتبقي والأخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد أعلى الطريق الزراعي السريع، وذلك بحضور اللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، واللواء  أحمد الكرداني  رئيس الإدارة المركزية للطرق والكبارى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة أن كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد، يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت خلالها العديد من حالات التكدس والإزدحام والكثافات المرورية نظرًا لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة ومزلقان القطار.

وأشارت الدكتورة نهال إلى أن تنفيذ الكوبري يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية.

وأوضحت أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق ايقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي. 

وأكدت أن ما تشهده مِصر حاليًا تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافة مناحى الحياة، مشيرة إلي أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التى أولها السيد الرئيس إهتمامًا واسعًا نظرًا لدورها المحوري فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة حاليًا. 

وتجدر الإشارة إلى أن كوبري مزلقان أبو حمص الجديد يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

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