وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد آل نهيان

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، لضمان استمرار حصول مرضى التصلب المتعدد "MS" على جرعات العلاج في موعدها خلال الفترة التي تسبق تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، اليوم السبت، واستماعه إلى شكوى تواجه إحدى مريضات التصلب المتعدد، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير كافة الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تصل تكلفة جرعاتها للمريض الواحد إلى آلاف الجنيهات، وتصرف بالمجان وفقًا لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الوزير لمتابعة العمل في المنشآت الطبية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد سير العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والذي يضم 18 عيادة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 تخصصا طبيا.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى المتواجدين بأقسام «الطوارئ، والرعاية المركزة، والحضانات، والحروق»، حيث يعمل المستشفى بطاقة 81 سريرا داخليا، و6 أسرّة حروق، و28 رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 أسرّة رعاية حروق، و7 حضانات، و30 ماكينة غسيل كلوي.

تحقيق عاجل فى تعطل 4 أجهزة طبية

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد وجّه بفتح تحقيق عاجل في تعطل 4 أجهزة طبية بمستشفى «رمد قلاوون»، الواقع في محيط شارع المعز بالقاهرة، وتوقف تقديم الخدمة في بعض التخصصات، دون اتخاذ إجراءات لحل المشكلة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى رمد قلاوون، في إطار زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المستشفيات بمحافظة القاهرة، لمتابعة العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة والعمل على حلها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادات «الرمد، الحول، النظارات، الأسنان»، كما تفقد غرف العمليات بالمستشفى، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى من مختلف الفئات العمرية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تابع، خلال زيارته، انتظام سير العمل في أقسام المستشفى، ونسب تردد المرضى على العيادات المختلفة، وكفاءة الأجهزة الطبية، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التقصير في العمل، والذي يعوق حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وتابع أن الوزير اطلع على سجلات حضور وانصراف فريق العمل بالمستشفى، من أطباء، وتمريض، وإداريين، مؤكدًا أن التزام الفرق الطبية بمواعيد ونوبتجيات العمل ينعكس على شعور المرضى بالاهتمام وجودة الخدمة المقدمة.

وفي سياق متصل، أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد الأهمية التاريخية لمستشفى «رمد قلاوون» الذي تم إنشاؤه عام 1285مـ، موضحًا أن الوزير التقى خلال جولته بعدد من طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس، خلال زيارتهم المستشفى للتعرف على هذه المنشأة الأثرية، حيث أبدى الوزير إعجابه بحرص الطلاب على معرفة تاريخ الطب في مصر، عبر الحقب الزمنية المختلفة.

يذكر أن «رمد قلاوون» مستشفى نوعي، يضم عيادات: أطفال، وحول، وجلوكوما، وشبكية، ومياه بيضاء، ووحدة ليزر، ووحدة أشعة، ووحدة إبصار، إضافة إلى معمل تحاليل، و5 غرف عمليات، وعيادات زراعة وجراحة وتركيبات الأسنان.