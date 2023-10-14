وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في توقف 4 أجهزة طبية عن العمل بمستشفى «رمد قلاوون»

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل في تعطل 4 أجهزة طبية، بمستشفى «رمد قلاوون» الواقع في محيط شارع المعز بالقاهرة، وتوقف تقديم الخدمة في بعض التخصصات، دون اتخاذ إجراءات لحل المشكلة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى رمد قلاوون، في إطار زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المستشفيات بمحافظة القاهرة، لمتابعة العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة والعمل على حلها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادات (الرمد، الحول، النظارات، الأسنان)، كما تفقد غرف العمليات بالمستشفى، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى من مختلف الفئات العمرية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تابع خلال زيارته، انتظام سير العمل في أقسام المستشفى، ونسب تردد المرضى على العيادات المختلفة، وكفاءة الأجهزة الطبية، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التقصير في العمل والذي يعوق حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على سجلات حضور وانصراف فريق العمل بالمستشفى، من أطباء، وتمريض، وإداريين، مؤكدًا أن التزام الفرق الطبية بمواعيد ونوبتجيات العمل ينعكس على شعور المرضى بالاهتمام وجودة الخدمة المقدمة.

وفي سياق متصل، أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد الأهمية التاريخية لمستشفى «رمد قلاوون» والذي تم إنشاؤه عام 1285مـ، موضحًا أن الوزير التقى خلال جولته بعدد من طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس، خلال زيارتهم للمستشفى للتعرف على هذه المنشآة الأثرية، حيث أبدى الوزير إعجابه بحرص الطلاب على معرفة تاريخ الطب في مصر، عبر الحقب الزمنية المختلفة.

يذكر أن «رمد قلاوون» هو مستشفى نوعي، يضم عيادات أطفال، وحول، وجلوكوما، وشبكية، ومياه بيضاء، ووحدة ليزر، ووحدة أشعة، ووحدة إبصار، بالإضافة إلى معمل تحاليل، و5 غرف عمليات، وعيادات زراعة وجراحة وتركيبات الأسنان.