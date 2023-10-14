السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق عاجل في توقف 4 أجهزة طبية عن العمل بمستشفى «رمد قلاوون»

مستشفى رمد قلاوون
مستشفى رمد قلاوون

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل في تعطل 4 أجهزة طبية، بمستشفى «رمد قلاوون» الواقع في محيط شارع المعز بالقاهرة، وتوقف تقديم الخدمة في بعض التخصصات، دون اتخاذ إجراءات لحل المشكلة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى رمد قلاوون، في إطار زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المستشفيات بمحافظة القاهرة، لمتابعة العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة والعمل على حلها.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد عيادات (الرمد، الحول، النظارات، الأسنان)، كما تفقد غرف العمليات بالمستشفى، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى من مختلف الفئات العمرية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تابع خلال زيارته، انتظام سير العمل في أقسام المستشفى، ونسب تردد المرضى على العيادات المختلفة، وكفاءة الأجهزة الطبية، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التقصير في العمل والذي يعوق حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وزير الصحة يتفقد مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على سجلات حضور وانصراف فريق العمل بالمستشفى، من أطباء، وتمريض، وإداريين، مؤكدًا أن التزام الفرق الطبية بمواعيد ونوبتجيات العمل ينعكس على شعور المرضى بالاهتمام وجودة الخدمة المقدمة.

وفي سياق متصل، أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد الأهمية التاريخية لمستشفى «رمد قلاوون» والذي تم إنشاؤه عام 1285مـ، موضحًا أن الوزير التقى خلال جولته بعدد من طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس، خلال زيارتهم للمستشفى للتعرف على هذه المنشآة الأثرية، حيث أبدى الوزير إعجابه بحرص الطلاب على معرفة تاريخ الطب في مصر، عبر الحقب الزمنية المختلفة.

txt

"الصحة" تنظم تدريبًا لأطباء الوحدات الصحية بـ 4 محافظات للتوعية بأمراض أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية

يذكر أن «رمد قلاوون» هو مستشفى نوعي، يضم عيادات أطفال، وحول، وجلوكوما، وشبكية، ومياه بيضاء، ووحدة ليزر، ووحدة أشعة، ووحدة إبصار، بالإضافة إلى معمل تحاليل، و5 غرف عمليات، وعيادات زراعة وجراحة وتركيبات الأسنان.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة رمد قلاوون المنشآت الصحية تحقيق عاجل أجهزة طبية المستشفيات

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى بوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة