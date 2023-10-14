السبت 14 أكتوبر 2023
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مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى صيدناوى للتأمين الصحى بوسط القاهرة

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتخصيص فريق عمل في مكتب خدمة العملاء بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي، لاستقبال وإرشاد المواطنين حول الخدمات الطبية المتوافرة وإجراءات الحصول عليها، تيسيرًا على المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان مستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم السبت، في إطار زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة، لمتابعة العمل على أرض الواقع، والوقوف على التحديات التي قد تعيق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لاحظ خلال زيارته تكرار تساؤل المرضى عن أماكن الحصول على الخدمات داخل المستشفى، ومواعيد تواجد الاستشاريين في مختلف العيادات، خاصة المحالين من مستشفيات أخرى للحصول على الخدمات الطبية.

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ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم، للاستماع إليهم، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأقسام المختلفة، ومعرفة احتياجاتهم، وتوجيه القائمين على العمل بالمستشفى لتلبيتها، حرصًا على تيسير وتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية.

وزير الصحة يوجه بتخصيص فريق عمل لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية في مستشفى صيدناوي

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد المرحلة الأولى من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والتي تشمل الطوارئ، وبنك الدم، والمخازن، والمعامل، وواجهات مبانى المستشفى، حيث اطلع على معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية لإنهائها.

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى، والذي يخدم عددًا كبيرًا من منتفعي التأمين الصحي، حيث يعمل المستشفى على تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية، بطاقة استيعابية 150 سريرًا داخليًا، و22 سرير رعاية مركزة، و11 سرير رعاية قلب، و5 أسرّة بوحدة السكتة الدماغية، و5 حضانات.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفى صيدناوي للتأمين الصحي المواطنين المنشآت الصحية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

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