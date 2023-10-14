السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مزارع يؤكد دعمه للسيسي: "دايمًا للأمام يا ريس" (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم أحد المزارعين من محافظة الجيزة دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر من العام الجاري 2023.

وقال المواطن في تقرير مصور لـ"الدستور" لرصد آراء المواطنين في الشارع المصري إنه يدعم الرئيس ويبايعه لتولي المهمة لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أنه أولى أهمية كبيرة بالفلاح المصري واهتم به، معقبا: "دايمًا للأمام يا ريس ولا تراجع".

غلق باب تلقي طلبات الترشح للإنتخابات الرئاسية

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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