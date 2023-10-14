سبب طرح بهاء سلطان أغنية "دادينا" بالرغم من تأجيل حفله تضامناً مع فلسطين

آثار النجم بهاء سلطان استياء عدد من جمهوره وذلك بسبب طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “دادينا” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بالتزامن مع الأحداث المأسوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.

وبالرغم من إعلان بهاء سلطان تأجيل حفله بدولة الكويت والذي كان من المقرر إقامتها أمس بدولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني في نفس التوقيت الذي طرحت فيه أغنية “دادينا” مما فسره البعض من جمهوره أن قرار تأجيل الحفل جاء من قبل الشركة المنظمة للحفل بالكويت وليس رغبة من المطرب ذاته.

وتعود حقيقة الأمر الذي دفع بهاء سلطان طرح أغنيته الجديدة “دادينا” إلى الالتزام بشروط تعاقدية بين الشركة المنتجة للأغنية وبين الشركة المسئولة عن طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وجاء ذلك القرار بعد تأجيل طرح أغنية “دادينا” لمدة أسبوع ولكن لم تستطع الشركة المنتجة تأجيل طرح الأغنية لفترة أخرى بسبب الشروط التعاقدية الملتزمة بها مع الشركة المختصة بتوزيع الأغنية.

ومن جانبه نشر الشاعر الغنائي تامر حسين مؤلف الأغنية مقطع فيديو من داخل كواليس تسجيل أغنية “دادينا” بالاستوديو بوجود كل من النجم بهاء سلطان وملحن الأغنية عزيز الشافعي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور والشهير “إنستجرام” وعلق على الفيديو قائلًا: “بعد تأجيلها أسبوع بسبب الأحداث في فلسطين طرحت الشركة المُنتجة الأغنية على قناة اليوتيوب لظروف تعاقدية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “دادينا” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.



كلمات أغنية “دادينا”

“عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة احنا اتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده إحنا ضحينا بحياتنا عملنا حاجات كتير دادينا دادينا دادينا دادينا لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا و هاتينا دادينا محدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله اتنسينا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا قلبي علينا فيها اللي قل واستغل واللي باعنا بيعه عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه قابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابه”.