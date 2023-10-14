السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مرهف الإحساس".. ناقد فني يكشف عن تعرض فريد شوقي لصدمة عصبية مرتين

فريد شوقي
فريد شوقي

كشف هاني سمير الناقد الفني، عن أن الفنان الراحل  فريد شوقي، كان مرهف الإحساس، وتسبب ذلك له بالتعرض لصدمة نفسية عنيفة مرتين.

 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الصدمة الأولى كانت في المرحلة الابتدائية، عندما قرر تشكيل فريق تمثيل وتقديم عرض مسرحي، لكن بطل العرض أحضر مسدس والده، وانتهى العرض بوفاة أحد الطلاب، نتيجة خروج رصاصة طائشة من المسدس.

 

ولفت إلى أن فريد شوقي أصيب بصدمة عصبية وانهيار، وأوصى طبيبه النفسي، بنقله من المدرسة، وقرر فريد ألا يمثل مرة أخرى، إلا أن شغفه بالتمثيل ظل يطارده، وعاد مرة أخرى، يشكل فريق مسرحي من الأولاد في الشارع.

 

الصدمة الثانية في حياة فريد شوقي 

وأردف: "اهتمام فريد شوقي بالتمثيل، والعروض المسرحية، كان سببًا في رسوبه المتكرر، حتى قرر والده أن يقاطعه، وقال له لن يكلمه إلا إذا نجح، فتعرض فريد لصدمة نفسية عنيفة، أوشكت أن تنهي حياته، لكن الأب تراجع عن قراه إشفاقًا على حالة فريد، ووعده بأن يصحبه للقاء يوسف وهبي، إذا نجح، فاجتهد فريد ونجح، ليحقق حلمه بلقاء نجمه المفضل.

 

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فريد شوقي العروض المسرحية يوسف وهبي اهتمام فريد شوقي بالتمثيل صدمة عصبية

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