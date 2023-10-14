السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اليونيسف" تدعو لإلغاء أمر مغادرة أكثر من مليون فلسطينى شمال غزة

اليونيسيف
اليونيسيف

دعت "اليونيسف" لإلغاء أمر مغادرة أكثر من مليون فلسطيني شمال غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

هدنة

كما دعت لهدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن للمحتاجين.

وكان قد صرّح مكتب "اليونيسف" في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، بأن الكثير من الأطفال تعرضوا للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن مليون شخص في القطاع لا يستطيعون الذهاب إلى أماكن آمنة لحمايتهم من القصف.

وقالت المنظمة في بيان لها: "إننا نشعر بالهلع جرّاء ما يحدث في قطاع غزة، ويوجد العديد من الأطفال بين الضحايا، بالإضافة إلى مليون شخص لا توجد لهم أماكن آمنة تحويهم، وهذا أمر غير مقبول، ومن الضروري الإسراع في توقيف العنف".

اليونيسيف مليون فلسطيني شمال غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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