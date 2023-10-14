"الهلال الأحمر الفلسطينى" تطالب المجتمع الدولى بوقف قرار إخلاء مستشفى القدس بغزة

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، السبت، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف القرار الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة، وفقًا لعاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الهلال الأحمر

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية وكارثة إنسانية، داعية إلى تحرك دولى عاجل لوقف العدوان على غزة.