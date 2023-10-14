السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حقيقة اختراق صفحة الشيخ ياسين التهامي وتغيير محتواها

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

تداوّل روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لإحدى الصفحات عبر “فيسبوك” وتحمل اسم شيخ المنشدين، الشيخ ياسين التهامي، ومحتواها لا يتناسب مع ما يٌقدّمه الشيخ من مدح الرسول وآل البيت، وهو الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك"، وأرجع البعض منهم السبب إلى أن تغيير المحتوي بهذه الطريقة المفاجئة، هو اختراق للصفحة الخاصة بشيخ المنشدين ياسين التهامي.

حقيقة اختراق صفحة الشيخ ياسين التهامي 

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وكشف الشيخ محمود التهامي، نجل الشيخ ياسين التهامي، حقيقة –اختراق- الصفحة، خاصًة بعد الاهتمام الكبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هذه الصفحة لا تخص الشيخ ياسين التهامي، ولا تمت له بصلة".

وأضاف: "هناك أحد الأشخاص من حبه للشيخ ياسين التهامي، قرر إنشاء هذه الصفحة، ومن ثم غيّر اسمها لعدة مرات، وفي إحدى المرات كتبها على اسمي، لذا وجب التنويه أن هذه الصفحة لا تمت للشيخ بصلة نهائيًا، وأنها تخص أحد الأشخاص الذي قرر تسميتها باسم "الشيخ ياسين".

شيخ المنشدين الشيخ ياسين التهامي

وفي وقت سابق، حصل الشيخ ياسين التهامي، شيخ المنشدين على تكريم من قِبل مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، وذلك عن  أفضل تتر مسلسل عن مسلسل "ستهم" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ11، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان، بعدما اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى، عن استفتاء مهرجان همسة الدورة  الــ11 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والمستشار الفنى د. دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية.

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